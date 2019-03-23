Потери компании Boeing после крушения в Эфиопии оценили в $40 миллиардов

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Потери компании Boeing после крушения в Эфиопии оценили в $40 миллиардов

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Фото: © Twitter/HeartNENews

Самолеты 737 MAX называли главной рабочей лошадкой компании. Но теперь их эксплуатация запрещена в большинстве стран, которые имеют такие лайнеры.

Американский авиационный гигант Boeing находится в центре внимания после двух авиакатастроф с самолётами 737 MAX за последние пять месяцев. Акции компании упали почти на 18% в этом месяце после крушения самолёта в Эфиопии, а стоимость Boeing упала более чем на 40 миллиардов долларов, выяснил телеканал CNN.

Такое резкое падение стоимости редко случается с компаниями, подобными Boeing. Оборот авиагиганта в прошлом году составил более 100 миллиардов долларов, сообщает телеканал.

Безопасность — это главная забота Boeing. Обеспечение безопасного и надёжного путешествия на наших самолётах — это то, чему мы привержены, — высказывался в открытом письме генеральный директор компании Деннис Мюленбург после инцидента в Эфиопии.

Запрет на эксплуатацию самолётов Boeing в модификациях 737 MAX 8 ввели в США, Евросоюзе и других странах. В гибели двух "боингов" может быть виновен бортовой компьютер, поэтому в компании заявили о готовности выпустить обновление к ПО для самолётов 737 MAX.

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