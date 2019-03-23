Таксист-отелло жестоко избил журналиста гвоздодёром

По словам пострадавшего, знакомый приревновал к нему жену. Он пояснил, что нападавший психически нездоров.

В Октябрьском районе Пермского края журналиста газеты "Вперёд" Андрея Кобзева у подъезда собственного дома избили гвоздодёром. Пострадавший получил более двадцати ударов и с серьёзными травмами находится в больнице.

По данным URA.RU, Кобзеву позвонил знакомый и предложил встретиться на улице. Когда он вышел, у подъезда его ждал мужчина с гвоздодёром. По словам журналиста, нападавший психически нездоров, но отказывается от лечения.

— На меня напал знакомый таксист, который приревновал ко мне жену. Я уже устал ему объяснять, что все подозрения беспочвенны, — объяснил пострадавший.

В пресс-службе краевого главка МВД подтвердили, что инцидент не связан с профессиональной деятельностью журналиста. Полицейские выясняют подробности произошедшего, по данному факту проводится проверка.