В Boeing заявили о готовности выпустить обновление к ПО для самолётов 737 MAX

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В Boeing заявили о готовности выпустить обновление к ПО для самолётов 737 MAX

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Фото: © Flickr/Stephen McParlin

За последние несколько месяцев в двух авиакатастрофах этих лайнеров погибло 346 человек.

Американская корпорация Boeing заявила о готовности выпустить обновление противостопорной системы для самолётов 737 MAX. Об этом сообщает агентство France Presse.

Ранее Лайф писал, что над ним и над обновлением дисплеев пилотов специалисты компании трудились после крушения самолёта Lion Air в Индонезии.

Напомним, за последние несколько месяцев потерпели крушение два самолёта Boeing 737 MAX 8: один упал в Индонезии, другой — в Эфиопии. Жертвами этих авиакатастроф стали 346 человек, в том числе граждане России. После второй авиакатастрофы корпорация Boeing прекратила поставки самолётов этой модели.

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