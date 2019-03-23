Манифестанты в Белграде потребовали отставки президента и премьера

Они подчеркнули, что ждут этого уже несколько месяцев, и, если не добьются в ближайшее время, перейдут к "решительным действиям".

Участники масштабной акции протеста в столице Сербии потребовали отставки президента страны Александра Вучича и премьер-министра Аны Брнабич, пишет ТАСС.

Манифестанты собрались у здания философского факультета Белградского университета. Перед ними выступил актёр Бранислав Лечич. Он заявил, что вместе со своими сторонниками уже четыре месяца ждёт ухода президента Вучича и премьера Брнабич со своих постов.

Вместе с ними, по его словам, должны покинуть свои должности члены Совета Регулятора электронных СМИ, а также спикер парламента Майя Гойкович.

Tonight, people will rally again in the Serbian capital #Belgrade in the 16th protest of #1od5miliona. Anti-government demonstrations have been held every Saturday in #Belgrade since December pic.twitter.com/xbROiiFaSz — Stefano Giantin (@stefanogiantin) 23 марта 2019 г.

Лечич также предупредил, что если власти не выполнят этих условий в ближайшее время, не назначат переходное правительство и не проведут через полгода честные выборы, митингующие перейдут к более решительным действиям.

— З0 апреля пройдёт многотысячный митинг, который пойдёт до конца, — заявил он.

После этого заявления участники акции спели гимн страны, почтили память жертв бомбардировок НАТО в 1999 году и пошли к зданию телецентра. С трибуны при этом призвали сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Thousands again in Belgrade, in front of RTS. Anti-gov protests continue, peaceful, as it looks like now. pic.twitter.com/UAttE9WWDh — Mitra Nazar (@Mitrala) 23 марта 2019 г.

Как ранее писал Лайф, 17 марта 2019 года протестующие явились в телецентр с бензопилой, а позже окружили президентский дворец и прорвали оцепление.

Напомним, антиправительственные акции в Сербии идут с декабря 2018 года. Их участники обвиняют правительство в создании в стране атмосферы насилия.

Они требуют наказать убийц одного из лидеров косовских сербов Оливера Йовановича, застреленного в 2018 году. Кроме того, они разгневаны нападением на лидера оппозиции Борко Стефановича.