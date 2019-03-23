Манифестанты в Белграде потребовали отставки президента и премьера

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Манифестанты в Белграде потребовали отставки президента и премьера

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Они подчеркнули, что ждут этого уже несколько месяцев, и, если не добьются в ближайшее время, перейдут к "решительным действиям".

Участники масштабной акции протеста в столице Сербии потребовали отставки президента страны Александра Вучича и премьер-министра Аны Брнабич, пишет ТАСС.

Манифестанты собрались у здания философского факультета Белградского университета. Перед ними выступил актёр Бранислав Лечич. Он заявил, что вместе со своими сторонниками уже четыре месяца ждёт ухода президента Вучича и премьера Брнабич со своих постов.

Вместе с ними, по его словам, должны покинуть свои должности члены Совета Регулятора электронных СМИ, а также спикер парламента Майя Гойкович.

Лечич также предупредил, что если власти не выполнят этих условий в ближайшее время, не назначат переходное правительство и не проведут через полгода честные выборы, митингующие перейдут к более решительным действиям.

З0 апреля пройдёт многотысячный митинг, который пойдёт до конца, — заявил он.

После этого заявления участники акции спели гимн страны, почтили память жертв бомбардировок НАТО в 1999 году и пошли к зданию телецентра. С трибуны при этом призвали сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Как ранее писал Лайф, 17 марта 2019 года протестующие явились в телецентр с бензопилой, а позже окружили президентский дворец и прорвали оцепление.

Напомним, антиправительственные акции в Сербии идут с декабря 2018 года. Их участники обвиняют правительство в создании в стране атмосферы насилия.

Они требуют наказать убийц одного из лидеров косовских сербов Оливера Йовановича, застреленного в 2018 году. Кроме того, они разгневаны нападением на лидера оппозиции Борко Стефановича.

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