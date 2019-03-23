Штаб Порошенко ответил на данные об уголовных делах против его команды в США

Все сообщения о коррупционных расследованиях опровергли и назвали "предвыборной чернухой".

Штаб действующего президента Украины Петра Порошенко опроверг сообщения об уголовных делах, возбуждённых в США против него и его окружения, сообщает интернет-издание "Украинская правда".

— При оценке упомянутой "сенсации" следует принимать во внимание, что до выборов осталось восемь дней. В это время... искривляется всё, даже зеркала, — заявили в штабе Порошенко.

Команда действующего президента Украины отметила, что "предвыборная грязь" исходит от другого кандидата в президенты — Анатолия Гриценко. Порошенко напомнил, что жена Гриценко является главным редактором издания "Зеркала недели", которое и сообщило о расследовании коррупционных преступлений лидера Украины.

Напомним, ранее кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что против Порошенко антикоррупционное расследование ведёт ЕС.