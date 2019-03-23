В Бразилии объявлен высший уровень тревоги из-за угрозы прорыва дамбы

В январе при прорыве другой плотины в южноамериканском государстве погибли 212 человек, 98 пропали без вести.

В бразильском муниципалитете Баран-ди-Кокайс в штате Минас-Жейрас уровень угрозы на одной из плотин горнодобывающей компании Vale подняли до максимума — её обрушение может произойти в любой момент. Об этом сообщает G1.

Порядка 450 жителей прилегающей территории покинули дома ещё в феврале, когда предупреждающие сирены сработали в первый раз.

В муниципалитет направлены силы гражданской обороны. Беспокойство спасателей вызывает вторая зона, расположенная в непосредственной близости от плотины, — её жители находятся в зоне риска, в случае прорыва у них будет менее часа на эвакуацию.

Напомним, в январе в результате прорыва другой плотины компании Vale погибли 212 человек, ещё 98 пропали без вести. Часть жителей из района рухнувшей дамбы удалось эвакуировать.