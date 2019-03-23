В Нижнем Тагиле 23 запертые кошки ели друга друга, чтобы выжить

Хозяйка на четыре месяца покинула свою квартиру и оставила животных без присмотра.

Пожилая женщина из Нижнего Тагила, сломав шейку бедра, съехала к родственникам и на четыре месяца оставила в квартире 23 кошки без присмотра, сообщает TagilCity.ru. Животные ели трупы умирающих сородичей, чтобы выжить.

Известно, что родственников хозяйки кошек совсем не волновала судьба животных. Их сначала подкармливали соседи, у которых были ключи от квартиры. Но через некоторое время и они не захотели тратить силы и деньги.

Как долго 23 кошки жили без воды и еды — неизвестно. Когда дверь квартиры открыли зоозащитники, они увидели ужасное зрелище.

— Десять кошек погибло, соседка успела похоронить тела трёх, но от остальных остались только лапки — выжившие кошки полностью обглодали трупы сородичей. Когда мы впервые дали им еду, они за неё дрались, — рассказывают зоозащитники.

Все выжившие кошки были в тяжёлом состоянии, большинство из них не смогло справится с последствиями голода. Сейчас в местном приюте находятся только две кошки. Как утверждают зоозащитники, их состояние тяжёлое, однако шансы на жизнь у животных есть.