А в Дамаске напомнили, что на самом деле с террористами боролись военные России и САР, а Вашингтон лишь пожинает плоды.

Соединённые Штаты вместе с партнёрами по международной антитеррористической коалиции освободили все некогда подконтрольные ИГИЛ* территории в Сирии и Ираке. Об этом сказано в распространённом заявлении американского лидера Дональда Трампа.

Президент США подчеркнул, что освобождено 100% территории самопровозглашённого "халифата", заявив, что террористы потеряли все силы.

— Они проигравшие и всегда будут проигравшими, — сказано в заявлении Трампа.

Американский президент добавил, что США будут сохранять бдительность в отношении ИГИЛ и бороться с терроризмом вместе с партнёрами и союзниками.

Сегодня в Дамаске заявили, что США пожинают плоды успеха военных России и Сирии: с ИГИЛ на самом деле боролись ВКС России и сирийские военные, а не американцы.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.