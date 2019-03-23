Трамп заявил о полном освобождении от ИГИЛ территорий Сирии и Ирака

Соединённые Штаты вместе с партнёрами по международной антитеррористической коалиции освободили все некогда подконтрольные ИГИЛ* территории в Сирии и Ираке. Об этом сказано в распространённом заявлении американского лидера Дональда Трампа.
Президент США подчеркнул, что освобождено 100% территории самопровозглашённого "халифата", заявив, что террористы потеряли все силы.
— Они проигравшие и всегда будут проигравшими, — сказано в заявлении Трампа.
Американский президент добавил, что США будут сохранять бдительность в отношении ИГИЛ и бороться с терроризмом вместе с партнёрами и союзниками.
Сегодня в Дамаске заявили, что США пожинают плоды успеха военных России и Сирии: с ИГИЛ на самом деле боролись ВКС России и сирийские военные, а не американцы.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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