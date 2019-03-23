В соцсетях ополчились на игрока "Салавата Юлаева" за фото с убитым лосем

Финский хоккеист, который выступает за уфимский клуб, занимает первое место среди самых результативных игроков плей-офф КХЛ. Охота является одним из хобби игрока.

Нападающий уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" Теему Хартикайнен выставил в Instagram-аккаунте фото с охотничьим трофеем. Однако его подписчики разозлились из-за изображения весёлого хоккеиста и мёртвого лося.

— Охота на лосей закончилась, — подписал фотографию автор.

Однако некоторые комментаторы пожелали чтобы "все охотники передохли", а другие назвали хоккеиста "шайбанутым на всю голову".

— Конченый ...! Убить беззащитное животное ещё и фоткаться с ним! Типа я— крутой, вот посмотрите! Лучше бы тебя этот олень насадил на рога! И копытами запинал! — пишет один комментатор.

— Твое место на больничной койке! — вторит ему другой.

Примечательно, что лось является талисманом клуба "Автомобилист" из Екатеринбурга. Которого "Салават" победил со счётом 4:1 22 марта.