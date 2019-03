На митинге за новый референдум по Brexit в Лондоне собралось около 1 млн человек

Акция с требованием предоставить народу право решать, как выходить из ЕС, стала одним из крупнейших в стране маршей ХХI столетия.

Число участников марша с требованием повторного референдума по Brexit достигло миллиона человек, сообщили в Twitter организаторы акции.

— Каждый из 1 000 000, пожалуйста, доберитесь до дома благополучно, — написали представители организации People's Vote UK.

Митинг уже сравнили с крупнейшей акцией века — "Остановить войну", она прошла в 2003 году.

Как ранее писал Лайф, британцы потребовали всенародного голосования по Brexit. Они провели акцию под девизом Put it to the people — "Предоставьте это людям".

Участники марша обвинили премьер-министра Терезу Мэй в "хаотичной политике", которая привела к провалу переговоров по выходу Великобритании из ЕС.

Напомним, Мэй запросила отсрочки "развода" с Евросоюзом, поскольку условия сделки с ЕС так и не удалось утвердить. В Брюсселе ответили, что если Палата общин одобрит соглашение, то Brexit перенесут на 22 мая 2019 года, если нет — на 12 апреля.