Ещё одно судно потеряло ход у берегов Норвегии

Ранее из-за проблем с двигателем в этом районе началась эвакуация пассажиров круизного лайнера.

У берегов Норвегии остановлено грузовое судно Hagland Captain, оно потеряло ход, пишет Haugesunds Avis . Сообщается, что на борту девять членов экипажа. На помощь к ним направили два спасательных вертолёта.

По данным издания, судно потеряло ход. Стоит отметить, что это произошло в том же районе, где застрял круизный лайнер Viking Sky.

Как писал Лайф, на борту Viking Sky находится около 1300 человек, сейчас проводится операция по их эвакуации. Большинство пассажиров — британцы и американцы, россиян среди них нет. При этом трое граждан РФ — в числе членов экипажа.