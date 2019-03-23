Ещё одно судно потеряло ход у берегов Норвегии

У берегов Норвегии остановлено грузовое судно Hagland Captain, оно потеряло ход, пишет . Сообщается, что на борту девять членов экипажа. На помощь к ним направили два спасательных вертолёта.
По данным издания, судно потеряло ход. Стоит отметить, что это произошло в том же районе, где застрял круизный лайнер Viking Sky.
Как писал Лайф, на борту Viking Sky находится около 1300 человек, сейчас проводится операция по их эвакуации. Большинство пассажиров — британцы и американцы, россиян среди них нет. При этом трое граждан РФ — в числе членов экипажа.
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