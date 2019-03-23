Загитова могла сняться с ЧМ в Японии за несколько дней до выступления

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Загитова могла сняться с ЧМ в Японии за несколько дней до выступления

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Фото: © РИА "Новости"/Александр Вильф

По словам тренера фигуристки, подготовка к соревнованиям оказалась настолько трудной, что всерьёз шла речь об отказе от участия.

Триумфальное выступление россиянки Алины Загитовой в японской Сайтаме могло не состояться, сказала в эфире Первого канала тренер спортсменки Этери Тутберидзе.

Очень тяжело шла подготовка, морально было тяжело. Мы вообще в субботу хотели сняться с соревнований, — призналась она.

По словам тренера, вместе с фигуристкой они всё-таки решили, что Загитова должна выйти на лёд.

Как ранее писал Лайф, 16-летняя спортсменка впервые в жизни выиграла чемпионат мира по фигурному катанию, показав лучший результат в короткой и произвольной программах.

Президент России Владимир Путин в своём поздравлении отметил силу духа и характера Загитовой.

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