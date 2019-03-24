В коалиции США рассказали, где прячутся боевики ИГИЛ

По мнению военных, террористы утратили ещё не все силы и сейчас ждут подходящего момента для новой атаки.

Командующий силами международной коалиции во главе с США призвал не заблуждаться насчёт ИГИЛ*. По словам генерал-полковника Пола Лакамеры, боевики скрываются в лагерях для временно перемещённых лиц, а также в отдалённых районах.

— Они приняли расчётливое решение сохранить то, что осталось от их тающего личного состава и возможностей... Они ждут подходящего момента, чтобы выступить снова, — цитирует военачальника РИА "Новости".

Как ранее писал Лайф, президент США Дональд Трамп заявил о полном освобождении Сирии и Ирака от сил самопровозглашённого "халифата". При этом в Дамаске считают, что Вашингтон лишь пожинает плоды успехов России и Сирии в борьбе с ИГИЛ и заявления Белого дома о полной победе над боевиками носят исключительно политический характер.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.