Кличко провёл тренировку для Усика перед первым боем в супертяжёлом весе

Один из лучших боксёров современности, украинец Александр Усик поделился с подписчиками в "Инстаграме" фотографией совместной тренировки с экс-чемпионом мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Владимиром Кличко.

— Спасибо за опыт, чемпион, — гласит подпись к фотографии.

Александр по праву считается одним из самых сильных спортсменов на современном ринге, он стал лучшим боксёром 2018 года по версии WBC, а также ESPN. За карьеру провёл 16 боёв, и все закончились его победой, 12 — нокаутом. Однако до результата соотечественника ему ещё очень далеко, ведь Владимир провёл 69 боёв на профессиональном ринге, и только в пяти из них уступил, а 54 закончил нокаутом.

Последний бой Усик провёл провел в ноябре прошлого года, победив британца Тони Беллью, после чего решил перейти в супертяжёлую весовую категорию и сейчас готовится к первому бою с камерунцем Карлосом Такамом.