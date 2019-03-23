SANA: Более 20 сирийцев попали в больницу с симптомами отравления газом

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SANA: Более 20 сирийцев попали в больницу с симптомами отравления газом

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Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

В сирийской провинции Хама с симптомами отравления газом госпитализирован 21 человек. Об этом сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на директора местной больницы. Отмечается, что инцидент произошёл после обстрела города боевиками.

Отмечается, что в больницу города Скальбия поступил 21 пациент "с удушьем из-за вдыхания ядовитого газа после падения нескольких снарядов, выпущенных террористическими группировками".

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