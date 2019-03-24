Французский биатлонист Симон Фуркад объявил о завершении карьеры

Французский биатлонист Симон Фуркад после выступления на этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене объявил о завершении профессиональной карьеры, передаёт Ski Nordique.
Фуркад начал карьеру в 2004 году и уже в 2007-м впервые поднялся на пьедестал после индивидуальной гонки на 20 км, завоевав серебряную медаль. Всего же он девять раз становился призёром на этапах Кубка мира, а лучшим его результатом в общем зачёте было пятое место в сезоне-2011/12. Он также стал чемпионом мира в смешанной эстафете в составе сборной Франции и трёхкратным призёром мировых первенств.
What a wonderful career it's been for @SimonFrk2!— Biathlon facts&stats (@BiathlonStats) 23 марта 2019 г.
World Championships:
🥇2009 Mixed relay
🥈2012 Individual
🥈2012 Relay
🥈2013 Relay
🥉2015 Relay@IBU_WC:
🏆2011-12 Individual
Races: 🥈🥈🥈🥈🥈🥈🥈🥉🥉
Relay: 🥇x6🥈x7🥉x6
Mixed relay: 🥇x2🥉x2
4-times @IBU_Junior champion pic.twitter.com/f40tTbW9wX
В нынешнем сезоне выступление 34-летнего француза сложно назвать сильным, лучшим достижением является седьмое место на этапе КМ в канадском Кэнморе. Он был включён в состав национальной команды на заключительном этапе в сезоне-2018/19, но не сумел квалифицироваться (85-е место с четырьмя промахами) и был выведен из состава сборной.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени