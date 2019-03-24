Французский биатлонист Симон Фуркад объявил о завершении карьеры

Французский биатлонист Симон Фуркад после выступления на этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене объявил о завершении профессиональной карьеры, передаёт Ski Nordique.

Фуркад начал карьеру в 2004 году и уже в 2007-м впервые поднялся на пьедестал после индивидуальной гонки на 20 км, завоевав серебряную медаль. Всего же он девять раз становился призёром на этапах Кубка мира, а лучшим его результатом в общем зачёте было пятое место в сезоне-2011/12. Он также стал чемпионом мира в смешанной эстафете в составе сборной Франции и трёхкратным призёром мировых первенств.

В нынешнем сезоне выступление 34-летнего француза сложно назвать сильным, лучшим достижением является седьмое место на этапе КМ в канадском Кэнморе. Он был включён в состав национальной команды на заключительном этапе в сезоне-2018/19, но не сумел квалифицироваться (85-е место с четырьмя промахами) и был выведен из состава сборной.