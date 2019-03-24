Пьяный отец явился с ножом в детский сад в Тверской области

Он объявил, что хочет видеть своих детей. Воспитатели запретили ему входить, и тогда мужчина начал угрожать им оружием.

В городе Кимры Тверской области арестовали мужчину, который ворвался с ножом в детский сад, пишет "МК" со ссылкой на региональное управление МВД.

Сообщается, что он пришёл в учреждение во время тихого часа в нетрезвом виде и заявил, что хочет видеть своих детей. Видя его состояние, воспитатели ему отказали. Тогда он самовольно прошёл в помещение, где спали дети, и разбудил своего ребёнка.

Когда мужчина собрался уйти вместе с ребёнком, сотрудники детсада попытались его остановить. Тут он достал нож и начал пугать воспитателей. Мужчина ушёл, и вскоре его задержали полицейские.

Выяснилось, что в этот детский сад ходят двое детей подозреваемого от бывшей жены.

За агрессию он может поплатиться свободой и получить тюремный срок: заведено уголовное дело по статье "Угроза убийством", она предусматривает до двух лет заключения.