Пьяный отец явился с ножом в детский сад в Тверской области

В городе Кимры Тверской области арестовали мужчину, который ворвался с ножом в детский сад, пишет "МК" со ссылкой на региональное управление МВД.
Сообщается, что он пришёл в учреждение во время тихого часа в нетрезвом виде и заявил, что хочет видеть своих детей. Видя его состояние, воспитатели ему отказали. Тогда он самовольно прошёл в помещение, где спали дети, и разбудил своего ребёнка.
Когда мужчина собрался уйти вместе с ребёнком, сотрудники детсада попытались его остановить. Тут он достал нож и начал пугать воспитателей. Мужчина ушёл, и вскоре его задержали полицейские.
Выяснилось, что в этот детский сад ходят двое детей подозреваемого от бывшей жены.
За агрессию он может поплатиться свободой и получить тюремный срок: заведено уголовное дело по статье "Угроза убийством", она предусматривает до двух лет заключения.
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