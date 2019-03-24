"Русские Витязи" показали пролёт в звене из кабины пилота

Пилотажная группа "Русские Витязи" прибыла в Малайзию, где пройдёт международный авиасалон LIMA 2019, и заодно порадовала поклонников свежим видео пролёта в звене, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что перед этим лётчики преодолели многочасовой перелёт с четырьмя промежуточными посадками. Во время подготовки к выставке группа выполнит квалификационные полёты и примет участие в открытии авиасалона, который пройдёт с 26 по 30 марта на острове Лангкави в Малайзии.

— Лётчики "Русских Витязей" продемонстрируют групповой пилотаж в составе четырёх экипажей на самолётах Су-30СМ, парный и одиночный пилотаж, выполнят фигуры высшего пилотажа, — говорится в сообщении ведомства.

Пилотажная группа "Русские Витязи" базируется в подмосковной Кубинке. На новых истребителях Су-30СМ они впервые выступили на публике на авиасалоне LIMA 2017. В феврале текущего года пилоты представили публике новую фигуру высшего пилотажа — "Небесный цветок".