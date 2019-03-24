Более 40 тысяч человек вышли на акции "жёлтых жилетов" во Франции

Согласно официальным данным французской полиции, в субботу в протестных акциях "жёлтых жилетов" приняли участие по крайней мере 40,5 тысячи человек, сообщил журналистам глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

По его словам, из общего числа протестующих около пяти тысяч были непосредственно во французской столице, где власти приняли решение закрыть для акций протеста Елисейские поля, пострадавшие во время погромов 16 марта во время аналогичной акции. Он также добавил, что были задержаны 233 человека, ещё 107 оштрафованы.

Стоит отметить, что официальные данные немного разнятся с информацией организаторов протестов, утверждающих, что в акциях приняли участие не 40 тысяч человек, а больше 120 тысяч, но это не подтверждено.

Ранее Лайф сообщал, что президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал не применять армию для разгона демонстрантов.