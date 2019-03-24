Барбра Стрейзанд оправдалась за слова о скандале с Майклом Джексоном

Она также отдельно опубликовала извинения перед Уэйдом Робсоном и Джеймсом Сейфчаком, которые обвиняли короля поп-музыки в педофилии.

Певица и актриса Барбра Стрейзанд объяснила свой комментарий по поводу новых обвинений против Майкла Джексона. Она также опубликовала отдельное заявление в "Твиттере", где заявила о "глубоком раскаянии" за боль, которую она своими словами причинила мужчинам, обвинившим короля поп-музыки в педофилии.

Напомним, ранее Барбра Стрейзанд впервые прокомментировала новые обвинения в педофилии против Майкла Джексона, которые прозвучали в фильме "Покидая Неверленд". Артистка отметила, что вина за произошедшее в большей степени лежит на родителях мальчиков, а сексуальные потребности Джексона были "родом из детства". После этих слов на артистку обрушился шквал критики.

Позже Стрейзанд объяснила The Washington Post, что "не существует ситуаций или обстоятельств, при которых невинность детей может быть кем-либо использована".

— Истории, которыми поделились эти два молодых человека, было больно слышать, и я чувствую к ним только сочувствие, — отметила певица. —Самая важная обязанность родителей — защищать своих детей. Понятно, что родители этих молодых людей также стали жертвами славы.

Напомним, новый скандал вокруг Майкла Джексона начался после того, как в январе был представлен документальный фильм "Покидая Неверленд", в котором Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак обвинили короля поп-музыки в педофилии. Семья Джексона назвала ленту "публичным линчеванием".