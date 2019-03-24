Фанатов Prodigy пригласили "сорвать крышу" на похоронах Кита Флинта

Поклонники устроят шествие на церемонии прощания 29 марта в британском городе Брейнтри.

Поклонники группы Prodigy соберутся на похоронах вокалиста Кита Флинта в пятницу, 29 марта 2019 года, написал коллектив в Twitter.

— Фанаты приглашаются принять участие в шествии, отдать последние почести и "сорвать крышу" для Кита! — говорится в сообщении.

Отмечается, что церемония прощания пройдёт в пятницу, 29 марта, в городе Брейнтри в британском графстве Эссекс.

Сначала пройдёт служба в церкви, там будут присутствовать только родственники и самые близкие люди, однако богослужение будут транслировать через громкоговорители для поклонников. Затем в три часа дня начнётся траурное шествие.

Как ранее писал Лайф, 49-летнего вокалиста Prodigy нашли мёртвым в его доме. Позже стало известно, что он покончил с собой. Это уже подтвердили следователи. Группа отменила все концерты.