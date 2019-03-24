Россиянка Мустафина взяла золото в гимнастическом многоборье на этапе КМ

Награду высшей пробы у мужчин заработал также российский спортсмен Никита Нагорный.

Российская гимнастка Алия Мустафина заняла первое место в многоборье на этапе Кубка мира в английском Бирмингеме.

Россиянка показала результат 53,564 балла, всего на несколько десятых опередив идущую на втором месте американку Райли Маккаскер (53,065 балла). Бронзовую медаль забрала бразильянка Таис Фиделис, у неё 51,832 балла.

Всего же в активе 24-летней Мустафиной уже имеются три золота чемпионатов мира и пять европейских, а также две победы на Олимпиадах в 2012 и 2016 году. После вторых Игр спортсменка сделала перерыв в карьере, однако возобновила занятия в сентябре 2017-го.

Что же касается этапа Кубка мира, проходящего в эти дни в Бирмингеме, то там сегодня чествовали ещё одного известного российского гимнаста Никиту Нагорного, который завоевал золото в индивидуальном многоборье с результатом 85,065 балла. Вторую строчку занял представитель Поднебесной Сунь Вэй, набрав 84,730 балла. Замыкает тройку лидеров японец Кая Кадзума, у него 83,731 балла.

22-летний Никита Нагорный из Ростова-на-Дону — серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Бразилии, серебряный и бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года.