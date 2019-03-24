Пушков о расследовании Мюллера: Дым, туман, "хайли лайкли"

Российский сенатор Алексей Пушков уверен, что доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу", который может быть опубликован в ближайшие дни, скорее всего, окажется не таким эффектным, каким его ждали заинтересованные люди.

— Доклад Мюллера не докажет "сговора с Россией" — за его отсутствием. Ни один из "подозреваемых" с Россией в сговор не вступал: ни Манафорт, ни Флинн, ни другие. В докладе будет много дыма и тумана, различные "хайли лайкли", но ничего конкретного. Гора вновь родила дохлого мышонка, — написал Пушков в "Твиттере".

Буквально накануне американский спецпрокурор Роберт Мюллер отчитался о завершении расследования и предоставил доклад главе Минюста США и генпрокурору Уильяму Барру. Который в свою очередь заявил, что сообщит об "основных" выводах конгрессу уже совсем скоро.

Примечательно, что президент США Дональд Трамп после этого события крайне малоактивен в социальных сетях, однако, по сообщениям американских журналистов, пребывает в приподнятом настроении.