СМИ: В британском кабмине устроили заговор против Мэй

За отставку премьера — 11 членов правительства. Они уже обсуждают, кого поставить на её место.

В Правительстве Великобритании устроили заговор против премьер-министра Терезы Мэй, пишет The Sunday Times. По данным издания, 11 членов кабинета министров намерены добиться её отставки.

— Заговорщики хотят назначить временного лидера, которому предстоит осуществить Brexit, — сообщил обозреватель газеты Тим Шипман.

По его словам, уже обсуждается, кто достоин занять место Мэй. Фаворитом считают главу секретариата кабмина и фактического замглавы правительства Дэвида Лидингтона.

Его соперники — министр иностранных дел Джереми Хант и глава министерства окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув.

В то же время The Mail on Sunday сообщает, что наибольшей поддержкой пользуется Гоув.

Как ранее писал Лайф, в Лондоне прошло масштабное шествие с требованием повторного референдума по Brexit. В нём приняли участие около миллиона британцев. Они обвинили Мэй в "неразберихе" при решении вопросов выхода из ЕС.

Напомним, условия сделки с Брюсселем так и не удалось утвердить, поэтому сейчас идёт речь об отсрочке "развода" с Евросоюзом. В ЕС заявили, что дата переноса зависит от решения палаты общин: если она одобрит сделку, то Brexit назначат на 22 мая 2019 года, если нет — на 12 апреля.