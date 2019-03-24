Бойко заявил, что "Нафтогаз" — беда для Украины

По его словам, госкомпания находится в управлении властей страны лишь номинально и управляется "непонятно кем".

Кандидат на пост президента Украины и основатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко уверен, что компания "Нафтогаз" в нынешнем её виде приносит стране больше вреда, чем пользы.

— В сегодняшнем виде "Нафтогаз" не нужен. Это вред и беда для страны, — заявил политик в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, компания обеспечивает Украине около 10% ВВП, является "хребтом" экономики и при этом лишь номинально находится в государственном управлении, хотя должна подчиняться полностью.

Пришедшие к управлению менеджеры, часть из которых, по словам Бойко, — даже не граждане Незалежной, переподчинили всё под себя, воспользовавшись "параличом власти".

— То есть компания, которая должна обеспечивать госбезопасность, управляется непонятно кем, — добавил он.

В качестве одного из примеров несостоятельности и оторванности верхушки "Нафтогаза" от положения дел в стране Бойко приводит премии топ-менеджерам компании в размере $46 миллионов, выплаченные за "победу" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

По мнению политика, нынешние власти в лице Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана должны были бы уволить главу "Нафтогаза" и сменить всю команду, однако не могут этого сделать, ведь не управляют госкомпанией.