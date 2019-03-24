Гуайдо выразил уверенность в скорой смене власти в Венесуэле

По мнению лидера оппозиции, правительство президента Николаса Мадуро "слабеет с каждым днём".

Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо уверен, что глава государства Николас Мадуро и его сторонники скоро покинут свои посты, пишет Reuters.

— Они в изоляции, в одиночестве, слабеют с каждым днём, — сказал политик в интервью агентству.

Он добавил, что оппозиция будет продолжать манифестации, пока не добьётся отставки Мадуро.

Как ранее писал Лайф, Гуайдо анонсировал операцию "Свобода" по окончательному захвату власти.

Вскоре стало известно, что его помощника арестовали по обвинению в терроризме.