В Москве накрыли мастерскую по изготовлению оружия

В помещении полицейские нашли пистолеты, автомат, множество запчастей для изготовления оружия и патронов.

Столичные оперативники совместно с ФСБ выявили мастерскую по изготовлению оружия на Никулинской улице в Москве и задержали подпольного оружейника. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

— В ходе осмотра изъяты и направлены на экспертизу предметы, похожие на автомат Калашникова, пистолет-пулемёт "Кедр", пистолет системы "Наган", предметы, похожие на части к огнестрельному оружию, боеприпасы различных калибров около 600 штук, — отметил начальник пресс-службы ведомства Юрий Титов.

Помимо этого у 45-летнего мужчины при себе был обнаружен пистолет марки ТТ, 15 патронов к нему и инструменты для изготовления оружия и боеприпасов. По его словам, он покупал нерабочее оружие с рук, а затем переделывал его в боевое.

В настоящий момент против владельца арсенала возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт и хранение оружия и боеприпасов, он находится под подпиской о невыезде.