На озере Ильмень с отколовшейся льдины спасли 25 рыбаков

МЧС по региону призывает любителей зимней рыбалки не выходить на тонкий лёд, однако это уже второе происшествие на одном озере менее чем за сутки.

В Новгородской области на озере Ильмень спасатели доставили на берег сразу 25 рыбаков-любителей, которые оказались отрезаны от земли на отколовшейся льдине. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

— Произошёл разрыв ледяного поля (трещина от 2 до 7 метров шириной) ... все рыбаки были доставлены на берег, медицинская помощь никому из них не потребовалась. Было задействовано 14 человек и 6 единиц техники, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ещё с 18 марта в регионе действует постановление администрации о запрете выхода на лёд из-за прихода в регион тёплой погоды. Ледовый покров стремительно тает, из-за чего увеличиваются риски оказаться в воде.

Спасатели рекомендуют воздержаться от зимней рыбалки, да и в целом от выхода на лёд, однако эти призывы, очевидно, не останавливают фанатов подлёдного лова, ведь буквально накануне на этом же озере при аналогичных обстоятельствах сотрудники МЧС вытаскивали с льдины семь человек.