Россию назвали энергетической сверхдержавой

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Россию назвали энергетической сверхдержавой

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Фото: flickr.com/Jeff Wallace

Россия была и останется энергетической сверхдержавой, заявил РИА "Новости" генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.

Я думаю, что у России есть огромные возможности. Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой, — отметил Фрай.

Он добавил, что Россия не только богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии, но и может предложить миру новые технологии по развитию такой энергетики.

Мировой энергетический совет представляет интересы более 3 тысяч энергетических компаний из 94 стран мира.

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