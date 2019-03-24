Россию назвали энергетической сверхдержавой

Россия была и останется энергетической сверхдержавой, заявил РИА "Новости" генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.

— Я думаю, что у России есть огромные возможности. Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой, — отметил Фрай.

Он добавил, что Россия не только богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии, но и может предложить миру новые технологии по развитию такой энергетики.

Мировой энергетический совет представляет интересы более 3 тысяч энергетических компаний из 94 стран мира.