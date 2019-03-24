Стали известны подробности уникальной гуманитарной операции в Югославии

Россия первой доставила гуманитарную помощь пострадавшим от бомбардировок НАТО жителям Югославии, рассказал РИА "Новости" бывший участник международной коалиции "Фокус" Юрий Бражников.
Эта организация занималась всевозможной поддержкой гражданского населения страны.
— Первые силы МЧС России — две автотранспортные группы и мобильный госпиталь — прибыли в Белград маршем через Софию уже 12 мая, а первый гуманитарный конвой пришёл в Сербию уже 15 мая, — поделился Бражников.
Он добавил, что с мая по ноябрь 1999 года общими усилиями коалиции привезли более 1650 тонн гуманитарных грузов, половину из них доставили в Косово.
Жителям передавали еду, лекарства, а также палатки, спальные мешки и одеяла для тех, кто остался без крыши над головой во время войны и бомбёжек.
При этом, подчеркнул Бражников, НАТО отказывалась прекратить атаки, и гумпомощь везли, можно сказать, под бомбами.
Североатлантический альянс начал бомбардировки Югославии во время войны в Косове 24 марта 1999 года. Удары продолжались до 10 июня. Погибли, по разным данным, от двух с половиной до трёх с половиной тысяч человек, в основном это были мирные жители.
Как ранее писал Лайф, в Министерстве иностранных дел России назвали бомбардировки Югославии "пятном позора" на репутации НАТО.
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