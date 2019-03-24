Авиационные власти США одобрили обновлённое ПО для Boeing 737 MAX

Новые настройки предоставляют больше свободы действий пилотам и ограничивают самостоятельность системы управления.

Обновлённое программное обеспечение самолётов Boeing 737 MAX, разработанное компанией-производителем, получило предварительное одобрение от экспертов Федерального авиационного управления (FAA) США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным журналистов, изменения коснулись системы предотвращения заваливания самолёта на одно из крыльев. В обновлённой версии она позволяет пилоту более плавно реагировать на нештатные ситуации и предоставляет больше свободы в действиях, поскольку теперь не подавляет всё остальное оборудование в кабине.

Помимо этого после модификации система не будет реагировать на ложные показания одного или двух (меньшинства) датчиков, а также ограничит автоматический наклон носа самолёта при крене — один раз и продолжительностью 10 секунд, если самолёту угрожает крен на одну сторону. Кроме того, теперь 737 МАХ будет получать информацию не от одного, а от двух датчиков угла атаки.

Помимо изменений обеспечения также были одобрены и изменения в программе подготовки лётчиков данной модели. По данным WSJ, теперь Boeing предстоит серия испытаний в лаборатории, на земле и в воздухе. Ожидается, что на это уйдёт несколько недель.

Ранее Лайф рассказывал, что американская корпорация Boeing заявила о готовности выпустить обновление противостопорной системы для самолётов 737 MAX. Такое решение было принято после того, как сперва рухнул на землю лайнер компании Lion Air, а затем Ethiopian Airlines при очень схожих обстоятельствах.