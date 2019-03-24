Каракас заявил о хищении $30 млрд с зарубежных счетов Венесуэлы "по приказу США"

Читайте также

Каракас заявил о хищении $30 млрд с зарубежных счетов Венесуэлы "по приказу США"

4

Фото: @ РИА Новочти/Михаил Алаеддин

За последние два месяца с зарубежных счетов Венесуэлы было похищено более 30 млрд долларов. Об этом заявил венесуэльский министр связи и информации Хорхе Родригес. По его словам, это было сделано по приказу США.

Происходит вывоз активов, которые Венесуэла имеет в разных банках. Всё это осуществляется по приказу администрации Трампа, — отметил министр.

По словам Родригеса, эти средства Вашингтон и направил оппозиционерам, которых возглавляет Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом республики.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×