Число жертв нападения боевиков в Мали возросло до 134

По меньшей мере 134 пастуха народа фулани были расстреляны во время нападения группы вооружённых людей на две деревни неподалёку от города Банкас в центральном Мали. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, неизвестные с оружием, одетые как традиционные охотники донзо (фото ниже), окружили сперва одну деревню и расстреляли всех жителей, которые в ней находились, а затем вторую по такому же сценарию. Нападавшие не жалели ни детей, ни стариков, а после расправы они собирали тела жертв в хижинах и поджигали их.

О принадлежности нападавших к определённой группировке не сообщается, ответственность за нападение на себя пока никто не взял. Согласно показаниям одного из очевидцев бойни, нападавшие имели отношение к конфликту между этническими группами местных жителей. На этой почве в 2018 году погибло более 200 мирных жителей и были сожжены десятки деревень.

Ранее Лайф сообщал, что в результате нападения боевиков на военную базу в центре Мали погиб 21 военнослужащий.