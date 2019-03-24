Стало известно, почему Анджелина Джоли решила уйти из кино

Актриса намерена покинуть родной Лос-Анджелес и переехать в Нью-Йорк, чтобы сосредоточиться на работе в театре.

Анджелина Джоли решила больше не сниматься в кино из-за ухудшения отношений с коллегами в Голливуде, пишет The Sun LA. Сообщается, что после развода актрисы с Бредом Питтом многие продюсеры от неё отвернулись, приняв сторону её бывшего мужа.

Кроме того, они обвинили Джоли в безответственности: недавно из-за её нервного срыва съёмочная группа простаивала неделю, и это обошлось киношникам в миллион долларов.

Ранее стало известно, что звезда Голливуда решила посвятить себя театру и ради этого переехать из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк.