В Италии за ограбление банка задержали "стариков-разбойников". Им 80 и 73

Правоохранители пришли в гости к "дедулям" как раз в тот момент, когда они собирались на новое "дело".

Двое пожилых мужчин в возрасте 80 и 73 лет были арестованы итальянской полицией по обвинению в организации нападений на банки в Италии. Об этом сообщается на сайте национальной полиции страны.

По информации правоохранителей, на счету у "дедушек" как минимум два налёта на банки в Барселоне. Схема, вероятно, была подсмотрена в одном из американских боевиков: грабители просто заходили в отделение и, угрожая оружием, забирали содержимое сейфов. После этого они уезжали на общественном транспорте. В первом случае им досталось €32 тысячи, во втором — €45 тысяч.

Более того, мужчины планировали совершить ещё одно нападение на банк, но уже в Мадриде, где проживал один из сообщников. Он был обнаружен правоохранителями в своей комнате общежития вместе с третьим неизвестным мужчиной во время подготовки нападения.

У них были изъяты два револьвера, два мотоциклетных шлема, перчатки, наручники и фальшивый значок с надписью "Специальная полиция", а также поддельные документы граждан Италии и чёрные сумки — предположительно для денег.

Помимо этого в доме второго пожилого грабителя банков, в муниципалитете Вендрель, была обнаружена плантация марихуаны и четвёртый человек, присматривавший за ней. Его и 3,1 кг изъятого наркотика также доставили в полицию.