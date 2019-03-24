Синоптики рассказали, когда Москву ждёт "рецидив зимы" со снегопадом

Из-за "ныряющего" циклона, который ранее уже принёс в Москву мокрый снег и похолодание, столицу снова ждут осадки, причём довольно обильные — около трети мартовской нормы.

— В минувшую пятницу активный и быстрый циклон, который метеорологи называют ныряющим, на короткое время вернул центральные области Европейской России в зиму. Такие снегопады в столичном регионе в третьей декаде марта не редкость, — говорится в сообщении центра "Фобос".

"Рецидив зимы" ждёт Москву в середине будущей недели: в ночь с 26 на 27 марта холодный атмосферный фронт обрушит на мегаполис ещё одну порцию снега и мокрого снега.

— По расчётам, за это время в городе выпадет около трети мартовской нормы осадков. А утром четверга похолодает до –1...–6°. Так что про зиму забывать ещё рано, — отмечают синоптики.