Гидролабораторию Центра подготовки космонавтов откроют к лету

Гидролабораторию в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина откроют в конце мая или начале июня 2019 года, пишет ТАСС.
Как сообщил агентству начальник ЦПК Павел Власов, к тому времени её введут в эксплуатацию после многолетнего ремонта.
Гидролабораторию с бассейном глубиной 12 метров в ЦПК открыли в начале 80-х. Там космонавтов готовили к работе на орбите. В скафандрах "Орлан" они погрузились под воду около пяти тысяч раз.
На платформе лаборатории стояли сегменты станций "Салют", "Мир", теперь на их месте — модули Международной космической станции.
Гидротехническое сооружение закрыли на реконструкцию в 2014 году. Планировали завершить работы за год, но в итоге дело затянулось на пять лет.
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