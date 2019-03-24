Гидролабораторию Центра подготовки космонавтов откроют к лету

Бассейн, в котором учились работе в условиях невесомости, не работал пять лет из-за затянувшейся реконструкции.

Гидролабораторию в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина откроют в конце мая или начале июня 2019 года, пишет ТАСС.

Как сообщил агентству начальник ЦПК Павел Власов, к тому времени её введут в эксплуатацию после многолетнего ремонта.

Гидролабораторию с бассейном глубиной 12 метров в ЦПК открыли в начале 80-х. Там космонавтов готовили к работе на орбите. В скафандрах "Орлан" они погрузились под воду около пяти тысяч раз.

На платформе лаборатории стояли сегменты станций "Салют", "Мир", теперь на их месте — модули Международной космической станции.

Гидротехническое сооружение закрыли на реконструкцию в 2014 году. Планировали завершить работы за год, но в итоге дело затянулось на пять лет.