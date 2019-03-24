В Якутии "повелитель холода" прыгнул с парашютом в шортах и побил мировой рекорд

Теперь на счёту экстремала 12 мировых рекордов по выживанию в самых сложных условиях.

Российский экстремал из Калининградской области Олег Резанов, называющий себя также "повелителем холода" и являющийся обладателем 11 мировых рекордов по выживанию, установил ещё одно достижение — совершил прыжок с парашютом в –30 °С в одних шортах.

— Сегодня в Хомустахе экстремал Олег Резанов прыгнул с открытым телом с высоты 4100 метров. Нам даже внизу, на земле, было очень холодно, но мы подбадривали друг друга и были уверены, что всё пройдет хорошо и мировой рекорд состоится. При прыжке на Олеге Резанове были только шорты и шлем, — написала в "Фейсбуке" министр предпринимательства Якутии Ирина Высоких.

Прыжок был совершён в связке с приглашённым тандем-инструктором из Благовещенска, приземление прошло удачно, а значит, теперь на счету у Резанова уже 12 мировых рекордов.

Примечательно, что за несколько часов до прыжка экстремал опубликовал в "Инстаграме" видео подготовки к этому событию, на котором он закапывает себя в снег.