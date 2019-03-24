Семья из четырёх человек погибла при пожаре в частном доме в Омске

По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность печи, которой отапливался дом.

Семья из четырёх человек, в том числе маленький ребёнок, погибла в собственном доме после пожара на улице Барнаульской в Омске. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.

— В результате острого отравления угарным газом погибли 57-летняя хозяйка дома, её 30-летняя дочь и двухлетний внук, а также 44-летний сожитель дочери, — говорится в сообщении.

По предварительной информации правоохранителей, причиной пожара могло стать аварийное состояние печи, которой отапливался дом. На месте работают следователи, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".