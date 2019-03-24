Лазарев рассказал, чем новая песня на Евровидение отличается от предыдущей

Российский певец Сергей Лазарев, рассказывая о своём грядущем выступлении, заявил, что в этом году не будет слушать, "что говорят другие" на Евровидении. Видеозапись интервью артиста была опубликована на официальном YouTube-канале конкурса.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какой совет "Сергей из 2016-го мог бы дать себе в 2019 году?", он пошутил, что "не стоит обращать внимания на букмекеров".

— Не реагируй на слова окружающих. Я помню, как в 2016 году, даже перед выступлением, ко мне подходили и говорили, что я победитель, "сто процентов". Тогда я понял, что не стоит делать предположений и произойти может что угодно, и я оказался прав, — сказал Лазарев.

Он также добавил, что для него огромная честь снова представлять страну на конкурсе, и рассказал немного о композиции, которую будет исполнять. По словам певца, чувственный окрас его новой песни в корне отличается от той, с которой он выступал в 2016 году.

На Евровидении Лазарев будет выступать с песней Scream, написанной Филиппом Киркоровым в соавторстве с композитором из Греции Димитрисом Контопулосом.

В этом году Евровидение пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Букмекеры называют Лазарева фаворитом нынешнего конкурса и уверены в его победе. Аналогичное мнение выразил и Министр культуры России Владимир Мединский.