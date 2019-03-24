Больные раком мозга рассказали о скрытых симптомах, которые они игнорировали

Большинство опрошенных списывали возникающие проблемы с памятью или потерей равновесия на собственный возраст.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона опросили 39 человек, которым диагностировали рак мозга, и определили важные симптомы болезни, которым сами пациенты не придавали значения. Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS One.

Так, большинство опрошенных больных списывали возникающие проблемы с памятью или потерей равновесия на собственный возраст. Кто-то боялся непонимания врачей и возможной реакции на жалобы в духе "я стал более неуклюжим", другие просто не принимали всерьёз лёгкие симптомы. Даже если они повторялись несколько раз на протяжении некоторого времени.

— Когда я говорила, было ощущение, будто немного заплетается язык, но это длилось где-то даже меньше минуты, а потом проходило, — рассказала пациентка из группы 41–50 лет.

— У врачей много работы, не хочется беспокоить их по пустякам. И есть люди, которым их помощь нужнее. Тем более рассказывать врачу, что у тебя бывает дежавю, а потом ты слышишь запах, — это странно, — поделилась историей другая пациентка из группы 41–50 лет.

— Я мыл посуду в раковине и вдруг начал наклоняться всё ниже и ниже к ней. Забавно, что не было и мысли вроде "стоит навестить доктора". Ты просто не думаешь об этом, уверенный в том, что "я это переживу", — рассказал мужчина из возрастной группы 61–70 лет.

— Я начала спать днём и не придала этому значения, подумав: "Ох, мне же сейчас 50", — сказала женщина из группы 51–60 лет.

Отмечается, что многие больные настолько упорно отрицают возникающие "незначительные" симптомы, что впервые обращаются к врачу, уже когда возникают подозрения на инсульт или деменцию. Ещё одним важным поводом сходить к врачу оказалась потеря зрения. Некоторых больных и вовсе буквально приводили за руку родственники.

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