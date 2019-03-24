Порошенко призвали "покаяться на коленях" перед украинцами

В заявлении членов партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" говорится, что за время президентства украинский лидер не выполнил ни одного предвыборного обещания, а лишь привёл страну "к расколу".

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" призвала украинского лидера Петра Порошенко "покаяться на коленях" перед жителями Незалежной. Соответствующее заявление размещено на сайте телеканала "112 Украина".

В частности, как говорится в сообщении, глава государства должен покаяться за пять лет "горя, нищеты и страданий". В партии также отметили, что за время президентства украинский лидер не выполнил ни одного предвыборного обещания, а лишь привёл страну "к расколу".

Экономика страны, как отмечают члены партии, посажена на "кредитную капельницу", а сам Порошенко обрёк миллионы украинских семей "на жизнь в нищете".

В заявлении также говорится, что всё, что осталось сделать Порошенко — проиграть на выборах.

Напомним, что президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы претендуют 39 кандидатов. Ранее украинский лидер заявлял, что "абсолютно уверен" в своей победе на выборах главы государства. Стоит отметить, что пока Порошенко лидирует только в антирейтинге кандидатов.