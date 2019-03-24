Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Индонезии

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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Индонезии

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Фото: © Flickr/Blue Barnacle

У берегов южных Молуккских островов в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает американская геологическая служба.

Сейсмологи отмечают, что подземные толчки произошли в 04:37 по времени UTC (07:37 мск). Эпицентр находился в 141 километре к северо-востоку от города Битунг. Очаг землетрясения залегал на глубине 37,4 километра.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Стоит добавить, что это уже второе землетрясение за сутки. Первое произошло в 01.31 по времени UTC (04.31 мск) в 130 км к юго-востоку от города Палу (283 тыс. жителей). Очаг залегал на глубине 60 км.

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