Опубликован трейлер экранизации мультсериала о Даше-путешественнице

В Сети появился трейлер экранизации популярного мультсериала "Даша-путешественница". Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Nickelodeon.
Новый фильм получил название "Дора и Затерянный город". Главную роль исполнила Изабела Монер ("Трансформеры: Последний рыцарь"). Также в фильме снялись Ева Лонгория, Майкл Пенья, Темуэра Моррисон, Мадлэн Медден. Персонажа по имени Жулик озвучил Бениссио Дель Торо, а обезьянку Башмачка — Дэнни Трэхо.
Российская премьера фильма состоится 15 августа.
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