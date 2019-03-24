Опубликован трейлер экранизации мультсериала о Даше-путешественнице

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Опубликован трейлер экранизации мультсериала о Даше-путешественнице

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Российская премьера киноленты "Дора и Затерянный город" запланирована на 15 августа.

В Сети появился трейлер экранизации популярного мультсериала "Даша-путешественница". Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Nickelodeon.

Новый фильм получил название "Дора и Затерянный город". Главную роль исполнила Изабела Монер ("Трансформеры: Последний рыцарь"). Также в фильме снялись Ева Лонгория, Майкл Пенья, Темуэра Моррисон, Мадлэн Медден. Персонажа по имени Жулик озвучил Бениссио Дель Торо, а обезьянку Башмачка — Дэнни Трэхо.

Российская премьера фильма состоится 15 августа.

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