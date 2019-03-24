В Москве состоялась акция "Ночь театров"

Ежегодное мероприятие в "Манеже" открывалось спектаклем под названием "Сон в опере".

Акция "Ночь театров" прошла в ночь на 24 марта. Участие в ней принимали 76 площадок в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

В Центральном выставочном зале "Манеж" (основная площадка акции) прошли выступления оперных артистов театра "Геликон-опера". Также здесь проводились драматические постановки столичных театров, шоу театральных костюмов и многое другое.

Перед официальной частью открытия акции артисты Театра оперетты и актёры Театра Луны показали музыкальное представление. В его конце артисты установили на сцене макет здания, который напоминает театр или Манеж.