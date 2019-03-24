Один человек погиб и пять пострадали в ДТП с автобусом под Саратовом

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Один человек погиб и пять пострадали в ДТП с автобусом под Саратовом

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Причиной аварии могла стать плохая видимость на дорогах из-за тумана и неосторожность одного из водителей.

Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись в городе Вольске Саратовской области, в результате чего погиб молодой человек, ещё пятеро пострадали. Как уточнили в региональном ГИБДД, смертельное ДТП произошло 23 марта в 22:00 (21:00 мск).

<p>Фото: © <a href="https://wolsk.ru/news.php?ID=12557&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank">Вольск.ру</a></p>

По предварительной версии, 18-летний водитель ВАЗ-2106 в районе дома 23 по Натальину тупику врезался в следовавший по маршруту № 9 автобус ПАЗ. Молодой человек слишком сильно разогнался, несмотря на плохую видимость из-за тумана и снегопада.

В результате столкновения юноша погиб. Трое пассажиров легковушки и двое автобуса доставлены в больницу с травмами.

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