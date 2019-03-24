Экс-чемпион UFC отправил соперника в нокаут "ударом Супермена"

Петтис оттолкнулся от клетки и в прыжке нанёс Томпсону мощный удар кулаком по голове.

Супербой в полусреднем весе на турнире Fight Night 148 между экс-чемпионом UFC Энтони Петтисом и мастером по кикбоксингу Стивеном Томпсоном закончился зрелищным нокаутом. Бывший чемпион победил соперника, применив "Superman punch" или "удар Супермена".

В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес 36-летнему Томпсону мощный удар кулаком по голове. Американец впервые в своей карьере проиграл бой после нокаута.

Для Энтони Петтиса поединок на турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 148 был дебютом в полусредней весовой категории. Ранее он выступал в лёгком весе.

Ранее стало известно, что соперником российского бойца из команды Хабиба Нурмагомедова Ислама Махачева на турнире UFC Fight Night станет 22-летний житель Краснодара Арман Царукян.