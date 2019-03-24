Синоптики прогнозируют понижение температуры и снег в Москве 24 марта

Облачная погода с осадками в виде снега ожидается в Москве сегодня, 24 марта. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Как отмечается, температура воздуха опустится в воскресенье и составит днём не выше четырёх градусов тепла в Москве и не выше пяти градусов в Подмосковье.

Синоптики отмечают, что московский регион будет атакован атмосферным фронтом, который связан с североатлантическим циклоном. Ветер юго-западный, северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 мм рт.ст.

Напомним, что из-за "ныряющего" циклона, который ранее уже принёс в Москву мокрый снег и похолодание, столицу снова ждут осадки, причём довольно обильные — около трети мартовской нормы.