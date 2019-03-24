В Ханском дворце в Бахчисарае нашли более 10 тысяч артефактов

Материальную и историческую ценность найденных предметов можно будет установить только после исследований.

Археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов во время первых полномасштабных раскопок на территории Ханского дворца в Бахчисарае. Об этом рассказал глава экспедиции, декан исторического факультета Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Александр Герцен.

— Одно из мест во дворе свитского корпуса принесло нам массу предметов быта — это и глиняные курительные трубки, кухонная и столовая керамика, монеты и многое другое, — цитирует его ТАСС.

По словам Герцена, большая часть находок — это фрагменты строительных материалов, камня и старинной черепицы. Археологи надеются на присутствие среди артефактов ценных экземпляров. Учёным предстоит провести многоступенчатую работу по очистке, классификации и описи находок. Только потом можно будет говорить об артефактах более детально, пояснил руководитель экспедиции.

Герцен добавил, что материальную и историческую ценность того или иного предмета, обнаруженного на территории Ханского дворца, можно будет установить только после проведения необходимых исследований.

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