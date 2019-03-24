Канье Уэст отдаст деньги с продажи кроссовок на лечение психических заболеваний

Читайте также

Канье Уэст отдаст деньги с продажи кроссовок на лечение психических заболеваний

50

Фото: © instagram/raypolancojr

Акцию под названием YEEZY Lemonade Stand артист решил запустить вместе с компанией Adidas.

Популярный американский рэпер Канье Уэст и бренд Аdidas анонсировали новую благотворительную акцию. Она получила название Yeezy Lemonade Stand ("Киоск с лимонадом Yeezy").

Согласно задумке рэпера, в нескольких американских городах появятся стенды с кроссовками Yeezy Boost 700v2 Geode. Деньги, вырученные с продажи обуви, отправятся в Национальный альянс по психическим заболеваниям.

Напомним, ранее сообщалось, что Канье Уэст оказался в музыкальном рабстве.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×