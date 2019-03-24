Канье Уэст отдаст деньги с продажи кроссовок на лечение психических заболеваний

Популярный американский рэпер Канье Уэст и бренд Аdidas анонсировали новую благотворительную акцию. Она получила название Yeezy Lemonade Stand ("Киоск с лимонадом Yeezy").
Согласно задумке рэпера, в нескольких американских городах появятся стенды с кроссовками Yeezy Boost 700v2 Geode. Деньги, вырученные с продажи обуви, отправятся в Национальный альянс по психическим заболеваниям.
Напомним, ранее сообщалось, что Канье Уэст оказался в музыкальном рабстве.
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